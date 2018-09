Zeven profspelers in honkbalselectie

Aan het evenement, dat wordt georganiseerd op het fraaie complex van Hoofddorp Pioniers, wordt deelgenomen door de zes beste Europese landen in zowel honkbal als softbal. De honkballers nemen het op tegen België, Duitsland, Italië, Spanje en Tsjechië. De softbalsters ontmoeten Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, Rusland en Tsjechië.

In de uit 24 spelers bestaande honkbalploeg maken Sicnarf Loopstok, Kirvin Moesquit en Ademar Rifaela hun debuut. Het trio komt, net als Dashenko Ricardo, Randolph Oduber, Kalian Sams en Curt Smith, uit in professionele competities in Canada en de Verenigde Staten. Kevin Kelly en Gilmer Lampe, die dit seizoen in de Italiaanse competitie spelen, zullen over anderhalve week ook weer het Oranje-shirt dragen.

Dertien van de geselecteerde spelers zijn actief in de Nederlandse hoofdklasse.

De selectie ziet er als volgt uit:

Pitchers: Mike Bolsenbroek (Buchbinder Regensburg Legionäre, Duitsland), Rob Cordemans, Kevin Heijstek, Jim Ploeger (allen L&D Amsterdam Pirates), Berry van Driel, Diegomar Markwell, Loek van Mil, Orlando Yntema (allen Curaçao Neptunus), Lars Huijer (Meerlease Pioniers), Kevin Kelly (Pirati dei Rimini, Italië) en Tom Stuifbergen (DSS).

Catchers: Gianison Boekhoudt (Curaçao Neptunus), Sicnarf Loopstok (Cleveland Indians-org., USA) en Dashenko Ricardo (Lincoln Saltdogs, USA).

Infielders: Yurendell de Caster (Wild Cats, Curaçao), Dwayne Kemp, Dudley Leonora, Stijn van der Meer (allen Curaçao Neptunus), Kirvin Moesquit (Baltimore Orioles-org., USA) en Curt Smith (Lincoln Saltdogs, USA).

Outfielders: Gilmer Lampe (UnipolSai Fortitudo Bologna, Italië), Randolph Oduber (Lincoln Saltdogs, USA), Ademar Rifaela (Baltimore Orioles-org., USA) en Kalian Sams (Les Capitales de Québec, Canada).