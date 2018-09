Bevestigd: Thomas en Froome slaan WK over

Beide wielrenners van Team Sky bevestigden donderdag bij de Ronde van Groot-Brittannië berichtgeving daarover op Cycling Weekly.

Thomas (winnaar van de Tour de France) en Froome (derde in de Tour) worden in de Ronde van Groot-Brittannië veelal toegejuicht. Bij de Tour had vooral Froome het soms zwaar te verduren met boze Franse fans. ,,Het is goed om het seizoen te beëindigen met een hoogtepunt. Dat is goed voor de moraal voor volgend jaar'', aldus Brett Lancaster, ploegleider van Team Sky.

Froome en Thomas maakten deel uit van de voorlopige Britse selectie voor de individuele wegwedstrijd en de tijdrit. De WK in Innsbruck zijn van 23 tot en met 30 september.