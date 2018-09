Affaire bij Jong Oranje krijgt mogelijk staartje voor Drommel

De debuterende Van de Looi moest Justin Kluivert en Frenkie de Jong afstaan aan Koeman en zag de aan Jong Oranje gegunde Steven Bergwijn geblesseerd afhaken. Inmiddels is Kevin Diks ingevlogen omdat Timothy Fosu-Mensah - die ook in de voorselectie van Koeman zat - de wedstrijd tegen de Engelsen niet haalt. De verdediger richt zich op het duel met Schotland.

Drempel van Oranje

„Toen ik deze job aannam, wist ik dat de stand in de groep niet heel gunstig was en er een aantal jongens al op de drempel van het Nederlands elftal stond”, zegt Van de Looi. „Dat daar een uitdaging ligt, was mij bekend. De jongens die hier wél in Engeland zijn, hebben echter ook veel kwaliteit.”

Tussendoor verkoos (reserve)doelman Joël Drommel zijn club FC Twente boven de mogelijk allesbeslissende duels van zijn land. „Hij zat best in een spagaat, er werd links en rechts invloed op hem uitgeoefend. Wat er daarna allemaal is ontstaan, vind ik jammer voor hem”, aldus Van de Looi. „Als hij bedankt, kan ik hem niet dwingen te komen, maar voor je land uitkomen is een eer. Of dit consequenties heeft voor zijn selectie op de lange termijn? Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Eerst wacht Engeland, misschien komen we er na deze periode nog op terug.”