Afzwaaiende Sneijder gaat vooral genieten

In de Johan Cruijff ArenA neemt de recordinternational in zijn 134e interland afscheid van Oranje, waar hij in april 2003 voor debuteerde. „Ik was destijds bloednerveus en ik voel nu weer spanning”, bekent de voormalig speler van Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice. „Maar ik ga vooral genieten.”

Bijzonder

Sneijder beseft dat het ontzettend bijzonder is dat hij als recordinternational afzwaait. „Ik ben er bijna nooit mee bezig geweest dat ik Edwin van der Sar kon aflossen, totdat ik dichtbij kwam. Dit is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. En hoe lang zal het duren voordat iemand het record weer van mij overneemt?”