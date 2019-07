’Ik was bang dat ik geen enkele koers zou uitrijden’

Egan Bernal: „Je moet het tijdrijden beheersen om een klassement te rijden in een grote ronde. Ik heb er de afgelopen jaren heel veel uren in gestoken om deze discipline te verbeteren.” Ⓒ Foto Getty Images

BAGNÈRES - Waar in de eerste échte bergrit van deze Tour de France op vuurwerk werd gehoopt, bleven de lonten onaangeroerd. Op weg naar kuuroord Bagnères-de-Bigorre leek een ’niet-aanvalsverdrag’ getekend tussen de favorieten, om vandaag zo fris mogelijk de tijdrit aan te vangen in Pau. En ook de vrees voor de finish op de Tourmalet, die morgen op het Tour-menu staat, was voelbaar. Een rit waar de 22-jarige benjamin onder de favorieten, Egan Bernal, met speciale aandacht naar uitkijkt.