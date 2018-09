Schuurs en partner verkwanselen wedstrijdpunt

Het als zevende geplaatste koppel ging in de kwartfinale ten onder tegen het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. De Tsjechische vrouwen wonnen in drie sets: 2-6 7-6 6-3.

Na het winnen van de eerste set waren Schuurs en Mertens twee punten af van de zege in de tiebreak van de tweede set. Uiteindelijk wonnen eerste reekshoofden de spannende tiebreak met 9-7.

Schuurs is ondanks deze nederlaag bezig aan een uitstekend seizoen. De 25-jarige Limburgse won al zes WTA-titels in het vrouwendubbel, waarvan de laatste vorige maand in Montreal met Ashleigh Barty uit Australië.

Schuurs zegevierde met Barty ook al in Rome, met Mertens in Hobart en Rosmalen, met Kiki Bertens aan haar zijde in Brisbane en met de Sloveense Katarina Srebotnik als haar dubbelpartner in Neurenberg.