Djokovic worstelt weer met de hitte

Millman, die in de vorige ronde nog verrassend Roger Federer uitschakelde, had weinig in te brengen tegen het solide spel van Djokovic.

De hitte speelde opnieuw een grote rol in New York. Djokovic: „Ik was aan het worstelen, hij ook. Het voelde alsof ik in een sauna aan het spelen was.”

„Ik zocht een manier om de wedstrijd naar me toe te trekken en dat is gelukt. De omstandigheden zijn voor beide spelers hetzelfde.”