Serena Williams jaagt verder op magische 24e Grandslamtitel

Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen met recordhoudster Margaret Court.

Deze inmiddels 75-jarige Australische, die streng gelovig is, wordt door tenniskopstuk Martina Navratilova homofoob en racistisch genoemd. Menig tennisster van tegenwoordig vindt het daarom de hoogste tijd dat het record van Court uit de boeken verdwijnt.

Later vandaag kan Williams weer een stapje zetten richting de 24e grandslamtitel. Haar tegenstander in de halve finale vandaag is de Letse Anastasija Sevastova, die tijdens dit toernooi erg goed in vorm is.