Bewijs: Grote tijdswinst wielrenners achter motor

Uit een studie van hoogleraar Bert Blocken - verbonden aan de TU Eindhoven - blijkt dat een motor op 30 meter voor de wielrenner een tijdswinst van 2,6 seconden per minuut kan opleveren.

Als de motor 30 meter vooruit rijdt vermindert de luchtweerstand voor de coureur met 12 procent. „Zelfs al rijdt een motorrijder maar gedurende enkele seconden vóór de renners, zelfs dan is er een aanzienlijk tijdsvoordeel te behalen”, stelt Blocken donderdag in een online webinar. „Een wielrenner die 10 seconden lang op 2,5 meter achter een motor rijdt, heeft al een tijdswinst van meer dan 2 seconden”, concludeert de hoogleraar.

De afgelopen jaren klaagden veel wielerteams, wielrenners en commentatoren dat de motoren de wedstrijden beïnvloeden, en soms zelfs de uitslag bepalen. Hoe groot het voordeel precies is voor een wielrenner die achter een motor rijdt, was echter niet eerder onderzocht. Het is niet ongewoon dat motorrijders minutenlang op twintig tot dertig meter voor een enkele renner of een groepje renners blijven rijden. Ook afstanden van enkele meters komen kortstondig voor.

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft in 2017 nog nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor motorrijders. Blocken laat in zijn onderzoek zien dat deze niet toereikend zijn om tijdswinst voor de renners te voorkomen. Bovendien worden deze regels niet afgedwongen tijdens de wedstrijd, waardoor motoren in werkelijkheid veel dichter op de renners rijden.