Tagliafico mist Messi in Los Angeles

De aanvaller van FC Barcelona meldde zich na het teleurstellende WK afgelopen zomer in Rusland (door de latere wereldkampioen Frankrijk uitgeschakeld in achtste finale) voor onbepaalde tijd af als international. Sindsdien heeft de vijfvoudige wereldvoetballer van het jaar zich niet meer uitgelaten over zijn plannen. Het is nog maar de vraag of hij ooit terugkeert in de nationale ploeg.

,,Het is een zeldzame ervaring om met de Argentijnse selectie samen te komen zonder Messi'', gaf Ajacied Nicolás Tagliafico toe. Middenvelder Maximiliano Meza: ,,We hopen dat hij terugkeert in het team. Dat zou voor ons het beste zijn.''

De interim-coaches Lionel Scaloni en Pablo Aimar weten in elk geval nu al dat Messi in de komende vier oefeninterlands ontbreekt. Het gelegenheidsduo heeft een selectie samengesteld met nog maar zes WK-gangers, onder wie Tagliafico. De WK-kwalificatie voor Qatar 2022 begint voor Argentinië over een jaar.