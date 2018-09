Opmerkelijke anekdote over Ronaldo

Zijn neef, Nuno Viveiros, bevestigt in gesprek met Tuttosport door middel van een anekdote de drang van Ronaldo om altijd weer beter te worden. „Ik heb vijf jaar met Cristiano in Manchester geleefd, een ongelooflijke ervaring”, laat Viveiros weten.

„De avond van de Champions League-finale van 2008. Kun je je die nog herinneren in Moskou, tegen Chelsea, die Manchester United won na strafschoppen. Met de uitglijder van Terry en Edwin van der Sar die de penalty van Anelka stopte?”, vervolgt zijn neef.

„Weet je wat Cristiano deed toen we die avond terugkeerden in Manchester? Hij ging trainen. Hij ging trainen nadat hij kampioen was geworden. Hij won de Champions League op 23-jarige leeftijd en deed toen dat. Hij is een echte zoon van Madeira (het eiland waarop Ronaldo is geboren.”

Zijn drang om beter te worden legde Ronaldo geen windeieren. De aanvaller bezorgde Real Madrid later prijs na prijs en is de enige speler die vijf keer de Champions League heeft gewonnen. Afgelopen zomer verkaste Ronaldo voor 100 miljoen euro naar Juventus.