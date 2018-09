Engelse darter voor twee jaar geschorst

De 33-jarige McDine viel in november 2017 door de mand bij een dopingtest. De Engelsman testte positief op het gebruik van cocaïne. Dat gebeurde in Milton Keynes, waar hij zich probeerde te plaatsen voor het PDC-WK.

McDine mag op 27 november 2019 weer in actie komen. SupaMc, zoals zijn bijnaam luidt, haalde in 2007 de halve finales van de Grand Slam of Darts en een jaar later de laatste acht bij de World Matchplay. In 2010 ging hij in de achtste finales van het WK onderuit tegen Adrian Lewis.

McDine kwam tijdens het WK 2014 in actie tegen Michael van Gerwen. De Nederlander won eenvoudig. Opmerkelijk in dat duel was het imiteren van Van Gerwen door McDine. Bekijk hieronder de beelden: