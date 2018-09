’Een cultuurshock voor Van Gerwen’

De 47-jarige Schot vertelt in gesprek met LiveDarts: „Michael is nog altijd de beste darter van de wereld. Hij is nog steeds nummer één op de ranglijst, maar spelers zijn niet meer bang voor hem. Dat zal een beetje een cultuurshock voor hem zijn.”

Van Gerwen leed in 2018 een aantal verrassende nederlagen, maar heeft dit jaar al wel zeventien toernooizeges geboekt. Afgelopen weekeinde zegevierde de Nederlander tijdens het German Darts Championship.

Anderson laat weten dat hij altijd geniet met zijn gevechten met Van Gerwen. „Ik hou er van om tegen Michael te spelen. Hij heeft mijn type spel, mijn ritme. Als ik goed speel, weet hij wat hem te wachten staat.”