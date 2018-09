LottoNL-Jumbo grijpt macht in Groot-Brittannië

Daardoor werd de Sloveen Primoz Roglic na de vijfde etappe de nieuwe leider in de achtdaagse rittenkoers.

Met verder Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn, Koen Bouwman, de Amerikaan Neilson Powless en de Belg Maarten Wynants was de Nederlandse ploeg over 14 kilometer ruim sneller dan het favoriete Quick-Step. Het verschil was 16 seconden. Katoesja werd derde op 20 seconden. Team Sky, met Wout Poels, Chris Froome en Geraint Thomas, moest 26 seconden toegeven en werd vierde.

Voor LottoNL-Jumbo was het de dertigste overwinning van het seizoen en de eerste ooit in een ploegentijdrit.

Roglic nam de leiderstrui over van Patrick Bevin, de Nieuw-Zeelander van BMC. De Sloveen heeft 6 seconden voorsprong op de Fransman Julian Alaphilippe van Quick-Step. De Luxemburger Bob Jungels staat op 16 seconden derde. Wout Poels is vijfde, terwijl Eenkhoorn (zesde) en Van Emden (achtste) de top tien binnenkwamen.

,,Het was niet echt onze doelstelling om de leiderstrui over te nemen", vertelde Roglic. ,,We wilden gewoon een mooie ploegentijdrit rijden. Maar nu we die trui hebben, gaan we hem ook verdedigen. Het was een zware klim, maar alle jongens hebben het goed gedaan. Dit was echt een mooie overwinning."