Van Baarle grijpt net mis en gaat onderuit

In de twaalfde rit moest de Nederlandse renner van Team Sky zijn in de sprint zijn meerdere erkennen in de Fransman Alexandre Geniez. Van Baarle drong in de laatste meters aan, maar vond niet het gaatje om er voorbij te komen.

Bekijk ook: Van Baarle gehavend na bizarre val

Beide renners kwamen meteen na de streep ten val door een onoplettende man die overstak.

Van Baarle, Dries Devenyns, Gianluca Brambilla, Davide Formolo, Mark Padun, Victor Campenaerts, Dylan Teuns en Geniez maakten deel uit van een groep, die meer dan tien minuten voorsprong had op het peloton.

In de 181 kilometer lange etappe van Mondonedo naar Faro de Estaca de Bares raakte Simon Yates de Rode trui kwijt aan Jesus Herrada. De Spanjaard reed een paar minuten achter de kopgroep, maar hield voldoende tijd over om Yates uit het rood te rijden.