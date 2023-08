Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia spoelen estafettekater weg, geen finale Douwe Amels

Klaver was zaterdag in de finale van de mixed relay uitstekend op dreef. Ze duelleerde als tweede loopster met de Amerikaanse Rosey Effiong en wist haar voor te blijven. Isaya Klein Ikkink wist na haar de eerste plaats vast te houden en Femke Bol leek het af te maken. De Amersfoortse viel echter enkele meters voor de finishlijn en raakte het stokje kwijt. Weg gouden medaille.

„We gaan deze tegenslag niet meenemen naar de rest van het toernooi”, zei Klaver zaterdag na het echec op de estafette. „Morgen gaan we allemaal goed lopen en Femke wint straks de 400 meter horden.”

Een getergde Liemarvin Bonevacia heeft de halve finales van de 400 meter bereikt op de WK atletiek. De Nederlands recordhouder (44,48) eindigde in zijn heat als derde in 44,78 en daarmee was hij door naar de volgende ronde op maandag.

Ook Bonevacia wilde duidelijk ook de domper van de finale van de 4x400 meter gemengde estafette zo snel mogelijk achter zich laten. Hij was zaterdag de startloper van de ploeg die lang afstevende op het goud.

Bonevacia, zevenvoudig Nederlands kampioen, moest de Zuid-Afrikaanse oud-wereldkampioen Wayde van Niekerk (44,57) en de Brit Matthew Hudson-Smith (44,69) voor laten gaan in zijn heat.

Europees kampioen hoogspringen Amels mist finale

Douwe Amels, de Europees kampioen hoogspringen indoor, heeft op de WK in Boedapest geen indruk kunnen maken. De Friese atleet kwam in de kwalificaties over 2,22 meter en met die hoogte was een plek in de finale onbereikbaar.

Er is in de finale plek voor twaalf hoogspringers. Er waren in de kwalificatie achttien atleten die hoger kwamen dan Amels, die dit voorjaar bij de EK in Istanbul voor een grote verrassing zorgde met de gouden medaille. Hij was de eerste Nederlandse hoogspringer met een Europese titel.

Amels probeerde wel over 2,25 meter te springen, maar zijn drie pogingen mislukten.

Seedo sprint in persoonlijk record naar halve finales 100 meter

N'ketia Seedo is doorgedrongen tot de halve finales van de 100 meter. De Nederlands kampioene sprintte in haar heat naar de derde plaats in een persoonlijk record van 11,11 seconden. De Poolse Ewa Swoboda won in 10,98, Tamara Davis uit de Verenigde Staten werd tweede in 11,06.

De halve finales en de finale van het koningsnummer zijn maandag.

Van Klinken ’met lol en vertrouwen’ naar finale discuswerpen

Jorinde van Klinken heeft zich redelijk eenvoudig geplaatst voor de finale van het discuswerpen op de WK atletiek. Een worp van 63,20 meter volstond om zich in de kwalificatie bij de beste twaalf te scharen die dinsdag om de medailles gaan strijden. De Amerikaanse Valarie Allman kwam het verst in de kwalificatie met een afstand van 67,14.

„Ik heb het leuk gehad”, zei een ontspannen Van Klinken na haar wedstrijd. „Ik heb me voorgenomen om lol te hebben en ervan te genieten dat mijn familie er is. Ik heb op dit moment het vertrouwen dat het goed zit en dan kan ik stabiel zo’n kwalificatie doorkomen.”

De 23-jarige atlete geniet ook van het besef dat ze bij de wereldtop hoort. „Ik heb dit jaar ook voor het eerst meegedaan in de Diamond League en weet nu, dit is mijn beroep en zo gaan de komende jaren eruit zien voor mij. Dat vind ik zo bijzonder, dat ik me bijna verplicht voel om te genieten.”

Van Klinken kwam dit jaar al tot 67,05 en behoort tot de kandidaten voor een medaille. „Ik heb ervoor getraind om in de finale een prachtige worp te laten zien.”

Olympisch kampioene Miller-Uibo vier maanden na bevalling op WK

Tweevoudig olympisch kampioene én regerend wereldkampioene Shaunae Miller-Uibo was de verrassende verschijning in de series van de 400 meter bij de WK atletiek. Niemand had rekening gehouden met de deelname van de 29-jarige atlete uit de Bahama’s, omdat ze vier maanden geleden beviel van een zoon. De geringe trainingsarbeid brak haar wel op, want met de zevende plaats in haar heat in een tijd van 52,56 seconden was ze wel uitgeschakeld.

„Ik ben erg trots. Ik train pas sinds twee weken serieus”, zei ze na haar race. „Ik kwam hier om mijn titel te verdedigen en een beetje plezier te hebben voordat ik me begin voor te bereiden op volgend jaar. Mijn zoon kijkt naar me vanaf de tribune.”

Haar zoontje heet Maicel en is vernoemd naar de vader, de Estse tienkamper Maicel Uibo. Miller-Uibo veroverde olympisch goud op de 400 meter op de Spelen van Tokio en Rio de Janeiro en werd vorig jaar in Eugene wereldkampioene. Ze hield in 2022 bij de WK indoor in Belgrado Femke Bol af van het goud op de 400 meter.