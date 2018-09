Van Baarle gehavend na bizarre val

De Zuid-Hollander was kort na de finish net als etappewinnaar Alexandre Geniez ten val gekomen door een overstekende official. „Hij heeft een aantal snijwonden op zijn rechterheup en elleboog en een kneuzing bij zijn rechterribben”, liet teamarts Neil Heron na onderzoek weten.

Van Baarle zelf meldde zich pas later: „Wat een idioot”, mopperde de Zuid-Hollander, die zei alleen nog last van zijn lies te hebben. „Hopelijk kan ik morgen starten.” Van Baarle bevond zich in de bus, die op weg was naar de startplaats van de volgende etappe, een busrit van zo’n 200 kilometer. „Niet ideaal, zo’n lange verplaatsing. Ik kan pas vanavond in het hotel verder behandeld worden.” De val hield hem nog wel even bezig. „Op dit moment baal ik daar meer van dan van het missen van de ritzege. Dat zal later wel anders zijn. Ik heb de hele dag met verstand gekoerst. Het was een tactisch spel, dat ligt me wel. Het betekende ook de bevestiging dat ik goed in orde ben, na een slechte eerste week. Vanwege mijn astma had ik de eerste dagen veel last van de warmte.”

Ploegleider Gabriel Rasch had eerder zijn verbazing uitgesproken over het incident. „Ik heb de video gezien. De bewuste man liep met zijn rug naar de aanstormende renners. Hij had daar in de eerste plaats niet moeten zijn, maar zich zeker altijd met zijn gezicht naar de renners moeten richten. Het gaat om hun veiligheid.” De betrokken official excuseerde zich naderhand telefonisch bij de ploegleider. Van Baarle: „Je hebt er niks aan, maar dat is dan nog wel netjes.”