Heracles verliest oefenduel met Duisburg

Heracles Almelo heeft een oefenduel met MSV Duisburg verloren.

Het duel tegen de Duitsers ging met 1-0 verloren. Cauly Oliveira Souza maakte in de tachtigste minuut het enige doelpunt voor de club uit de Tweede Bundesliga.

Brandley Kuwas en Mohammed Osman ontbraken bij Heracles. Zij zijn met de nationale ploegen van Curaçao en Syrië op stap. Heracles oefende in Duisburg omdat de eredivisie een weekje stilligt wegens interlandvoetbal.

MSV Duisburg is na vier competitiewedstrijden nog puntloos in de Tweede Bundesliga. Heracles is de huidige nummer vijf van de eredivisie met zeven punten.