Emmen legt ’historische speler’ langer vast

„Door het contract van Glenn te vernieuwen, laten we duidelijk zien dat we een stabiele Eredivisie-club willen worden”, legt directeur Ben Haverkort uit. „De huidige selectie bestaat uit spelers die het niveau aankunnen, daar zijn we van overtuigd.”

Vlotte onderhandelingen

Bijl is tevreden over zijn nieuwe contract. „Ik voel me goed bij FC Emmen en spelen in de Eredivisie is geweldig. Dat wil ik ook de komende jaren doen bij de club. De ambities van de club en die van mij komen overeen. De onderhandelingen liepen dan ook heel vlot.”

Bijl maakte dit seizoen het eerste doelpunt van FC Emmen ooit in de Eredivisie. Hij maakte de eerste treffer van zijn ploeg in het gewonnen uitduel (1-2) met ADO Den Haag.