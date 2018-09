50e interland voor Babel in Oranje

De 31-jarige aanvaller van Besiktas debuteerde ruim dertien jaar geleden in de nationale ploeg. Babel keerde vorig jaar onder bondscoach Dick Advocaat terug in de selectie van Oranje, nadat hij daarvoor geruime tijd uit beeld was geweest.

De aanvaller debuteerde op 26 maart 2005 als achttienjarige in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië (0-2). Babel kwam al vroeg in het veld voor de geblesseerd geraakte Arjen Robben en luisterde zijn eerste optreden in de nationale ploeg direct op met een doelpunt. Na 49 interlands staat de teller voor Babel op zeven treffers. De oud-Ajacied behoorde tot de selectie van Oranje op de WK's van 2006 en 2010.