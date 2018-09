Zoon Michael Schumacher (19) verzekert zich van DTM-test

Mick is uitgenodigd door DTM-organisator Gerhard Berger, die de jonge Schumacher-telg hoogstwaarschijnlijk graag in zijn klasse ziet racen. Mick heeft zijn plannen voor volgend seizoen nog niet bekendgemaakt.

Het 19-jarige talent is momenteel actief in de Formule 3. In die klasse staat hij op een 4e plek in het klassement. De DTM is geen ongebruikelijke springplank naar de Formule 1. Eerder maakten Pascal Wehrlein en Esteban Ocon al die overstap.

Met zijn 19 jaar is Schumacher relatief een laatbloeier. Lance Stroll debuteerde op zijn 18e in de koningsklasse, Max Verstappen was slechts 17. Daarover zei Mick eerder tegen Handelsblatt: „Ik moet mijzelf als coureur nog bewijzen en in de toekomst verder ontwikkelen. Max en Lance hebben al op jonge leeftijd de overstap naar Formule 1 gemaakt. Zo ver ben ik echter nog niet.”