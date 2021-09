Briljant gouden afscheid Chantalle Zijderveld

Sport

Chantalle Zijderveld en Rogier Dorsman zwemmen naar goud op Paralympische Spelen

Chantalle Zijderveld heeft bij de Paralympische Spelen in Japan met een wereldrecord goud veroverd op de 100 meter schoolslag. De 20-jarige Zwijndrechtse zegevierde in de klasse SB9, voor sporters met een lichte beperking, in een tijd van 1.10,99.