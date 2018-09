Van der Hoorn naar Jumbo

Taco van der Hoorn Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Taco van der Hoorn stapt volgend wielerseizoen over van Roompot naar de nieuwe Jumbo-formatie. De 24-jarige wielrenner kwam na zijn ritzege in de BinckBank Tour in het vizier van de Nederlandse WorldTour-formatie. In navolging van Dylan Groenewegen en Antwan Tolhoek maakt hij nu de overstap van Roompot naar de grootste Nederlandse profploeg.