Koeman verklaart basiself: ’Er is veel concurrentie’

Koeman kiest voor Kenny Tete aan de rechterkant en speelt zonder echte rechtsbuiten. „Kenny is fit en ik vind dat hij deze wedstrijd moet spelen”, aldus Koeman voor de wedstrijd tegenover de NOS. „En misschien vind ik dat ik hem zondag ook moet laten starten. Memphis Depay staat in de spits en Ryan Babel speelt aan de linkerkant. Zo spelen we iets aanvallender en kunnen we wat meer druk zetten.”

Blauwdruk

De ploeg die Koeman voor ’Peru’ heeft geformeerd, is een blauwdruk van de formatie die zondag in Parijs tegen Frankrijk gaat starten. „Maar er is veel concurrentie, met name op het middenveld”, aldus de bondscoach. „Dus het zou zondag ook op een of twee posities anders kunnen zijn.”