Europees avontuur levert Ajax ruim 43 miljoen euro op

Uit het jaarverslag blijkt dat Ajax in de Champions League 40,2 miljoen euro aan premies incasseerde. Het instromen bij de laatste 32 ploegen van de Europa League leverde een half miljoen euro op, het uitschakelen van Lille OSC 1,1 miljoen en de plaatsing voor de kwartfinales 1,5 miljoen euro. Van die 3,1 miljoen euro blijft door onder meer (twee keer) de huur van de Johan Cruijff ArenA, de reiskosten en de premies voor de spelers nagenoeg niks over.

Pas als Ajax de halve finale haalt, wordt het prijzengeld (2,4 miljoen euro) interessant. Plaatsing voor de eindstrijd betekent 4,5 miljoen euro extra, waarna de winnaar nog eens 4 miljoen euro opstrijkt. Het is echter duidelijk dat het grote geld in de Champions League wordt verdiend en niet in de Europa League.

Een tegenvaller voor Ajax is dat de drie groepsduels in de Champions League en de thuiswedstrijden tegen Lille en Young Boys zonder publiek werden gespeeld. En ook de aanstaande kwartfinale heeft zo goed als zeker plaats in een lege ArenA . De recette bij een thuiswedstrijd is circa 2 miljoen euro. De landstitel zou voor de Ajax-directie een pleister op de wonde zijn, omdat die rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Champions League – en dus weer ongeveer 40 miljoen euro – oplevert.

