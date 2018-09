Deense internationals terug na akkoord

Daardoor kan de landenploeg zondag met de beste voetballers tegen Wales in de Nations League uitkomen.

De Deense bond en internationals ruziën al een tijdje over een collectieve arbeidsovereenkomst, waarbij imagorechten een rol spelen. Het conflict liep zo hoog op dat Denemarken woensdag met semiprofs uit lagere divisies en zaalvoetballers tegen Slowakije oefende. Het ’campingelftal’ hield de schade nog enigszins beperkt (0-3).

Voorzitter Jesper Møller van de Deense voetbalbond is blij met het voorlopige akkoord. „Het is goed voor iedereen die van de nationale ploeg houdt”, zei hij. „Nu kunnen we ons weer focussen op het sportieve aspect. De overeenkomst is een stap in de goede richting. De internationals zijn blij dat ze zich op Wales kunnen richten.”