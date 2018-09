Frenkie de Jong debutant nummer 770 in Oranje

De 21-jarige middenvelder van Ajax kwam na rust samen met Davy Pröpper op het veld, wat betekende dat Georginio Wijnaldum en Kevin Strootman in de kleedkamer achterbleven. Op het moment dat het duo de mat betrad, stond Oranje met 1-0 achter.

Op aangeven van De Jong tekende Memphis Depay een kwartier na de rust voor de 1-1, en de aanvaller van Olympique Lyon nam ook de winnende 2-1 voor zijn rekening.

De Jong is de 770e debutant in de geschiedenis van het Nederlands elftal en de zesde onder bondscoach Ronald Koeman. De huidige keuzeheer liet eerder al Hans Hateboer, Wout Weghorst, Guus Til, Justin Kluivert en Ruud Vormer debuteren.

Koeman zag dat De Jong op de trainingen al snel aanhaakte. „Frenkie is een geweldige voetballer met een groot inzicht. Die indruk kreeg ik bij Ajax al van hem en nu ook hier bij het Nederlands elftal, wat toch weer een hoger niveau is. Hij houdt zich heel goed staande. Zijn ontwikkeling gaat heel hard. We zijn gezegend met zulke talenten.”

