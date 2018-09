Duitsland en Frankrijk scoren niet in Nations-groep Oranje

De regerend en de onttroonde wereldkampioen kwamen in München niet verder dan 0-0. Beide ploegen zitten in de groep met Nederland, dat zondag in Parijs het eerste duel in de nieuwe competitie afwerkt. De formatie van Ronald Koeman gaat dan op bezoek bij Frankrijk.

Lloris

Duitsland, dat zo roemloos afging op het WK in Rusland, startte de thuiswedstrijd met elf spelers die allemaal acte de presence gaven tijdens de mondiale titelstrijd. Frankrijk speelde met alle veldspelers die startten tijdens de finale tegen Kroatië. Alleen de geblesseerde doelman Hugo Lloris ontbrak, hij werd vervangen door Alphonse Aréola van Paris Saint-Germain.

De goalie van de Fransen zag hoe Duitsland het eerste half uur het overwicht had, zonder tot echt grote kansen te komen. Aréola moest handelend optreden bij een schot van Timo Werner, maar echt gevaarlijk was die poging niet. De Duitsers kregen wat corners en vrije trappen, maar wisten weinig gevaar te stichten. Mats Hummels was met een kopbal die over ging nog het dichtst in de buurt.

Giroud

Frankrijk kwam pas in de laatste tien minuten voor rust in de buurt van Manuel Neuer. De keeper had weinig problemen met een vrije trap van Kylian Mbappé, maar stond paraat bij een kopbal van Olivier Giroud, die een voorzet van N’Golo Kanté knap naar de hoek kopte. Kort na rust kreeg ook Antoine Griezmann een vrije schietkans, maar de linkspoot stuitte op Neuer.

In het verdere verloop van de tweede helft waren de grootste kansen voor Duitsland. Hummels schoot hard op de vuisten van Aréola en Mattias Ginter telde een kopbal van zichzelf al. Maar ook op de inzet van de verdediger van Borussia Mönchengladbach had de Franse keeper een antwoord, waardoor het in München 0-0 bleef.