Sneijder neemt afscheid van Oranje met zege

De middenvelder speelde uiteindelijk zestig minuten zeer verdienstelijk mee in het elftal van bondscoach Ronald Koeman, waarbij Oranje voor rust heel matig acteerde en na rust een stuk beter voor de dag kwam. Memphis Depay maakte voor het elftal van Koeman het verschil door allebei de treffers te maken.

In de vijfde minuut kreeg Peru meteen een megakans, na simpel balverlies van Daley Blind. Van pakweg vier meter voor het doel werd de bal echter naast geschoten en werd Oranje gespaard.

Felheid

Jefferson Farfan zorgde in de 12e minuut voor het tweede wapenfeit van de wedstrijd. De pegel van de voormalig PSV’er eindigde op de vuisten van sluitpost Jasper Cillessen.

Uit de daaropvolgende corner kopte Pedro Aquino echter de 0-1 vrijstaand binnen - weer was het Blind die niet goed oplette - een doelpunt dat er aan zat te komen. Oranje had moeite de doorkomende mensen op te vangen en daarbij speelde Peru bovendien heel fel, waar Nederland erg veel moeite mee had de eerste helft.

In de 28e minuut leek het Nederlands elftal een penalty te moeten krijgen in eerste instantie, maar uit beelden bleek dat Kenny Tete zich toch vooral makkelijk liet vallen. In de 29e minuut was de afzwaaier van Memphis Depay het eerste wapenfeitje van Oranje in de wedstrijd.

Frenkie de Jong

Het schot van Blind in de 34e minuut ging net naast. Een minuut later mocht Sneijder voor het eerst op het doel vuren, maar ook zijn poging ging over.

Na rust kwamen Frenkie de Jong en Davy Pröpper in de ploeg voor Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum. Ook meteen na de theepauze ging Blind weer in de fout: Cillessen redde vervolgens goed op de daaruit volgende kans en bleef Nederland daardoor een grotere achterstand bespaard.

Na een goede actie vaan Tete op rechts in de 49e minuut kwam Ryan Babel knap voor zijn man, maar de doelman redde goed op de doellijn. In de 52e minuut had een prachtige lob van Vormer een beter lot verdiend, maar de bal eindigde net naast.

Vormer

Een minuut later, na een fraaie steekpass van Sneijder, werd dezelfde Vormer alleen op de keeper gestuurd. De middenvelder van Club Brugge schoot echter over. In de 56e minuut mocht Sneijder aanleggen voor een vrije trap, maar ook zijn poging eindigde ruim over.

Wissel Sneijder

Na een uur spelen was daar dan toch de gelijkmaker. De Jong zette meteen druk, veroverde de bal, en gaf meteen de assist op de 1-1 van Depay, die keurig afrondde: 1-1.

Meteen daarna zat het erop voor de in de Utrchtse wijk Ondiep geboren Sneijder. Hij werd gewisseld voor Quincy Promes.

Memphis wist vervolgens in de slotfase het verschil te maken. De aanvaller van Olympique Lyon rommelde de bal in de 83e minuut langs keeper Pedro Gallese. Sneijder zag het vanaf de bank met een gimlach aan. Het was een verdiende voorsprong voor het Nederlands elftal, want na rust had het ineens geen kind meer aan Peru.

