Sneijder na eindsignaal: ’Ik voel hem wel...’

„Ik voel hem wel van binnen”, zei Sneijder na de 2-1 zege op Peru tegenover de NOS. „Het is klaar, het is gedaan. Mijn laatste wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA en het Oranje shirt, waarin ik een fantastische periode heb gehad. De laatste sportmaaltijd, de laatste busrit hier naartoe... Aan alles komt een eind”, aldus de man die met Oranje op zes eindtoernooien (drie EK’s en drie WK’s actief was).

Bekijk ook: Sneijder neemt afscheid van Oranje met zege

Lange tijd zag het er naar uit dat Sneijder met een achterstand op het scorebord gewisseld zou worden, maar precies in de 60e minuut maakte Memphis Depay gelijk. Daarna werd Sneijder vervangen door Quincy Promes. „Gelukkig dat we nog winnen”, lachte de nummer 10, die met een mooie steekpass Ruud Vormer nog op weg leek te sturen naar de 1-1, maar de middenvelder van Club Brugge zag missen.

„Jammer dat die er niet in ging, maar ik heb volop genoten. Van de eerste tot de laatste seconde”, straalde Sneijder. „Ik ga het missen. De trainingen, de eindtoernooien en alle support van de fans.”

Bekijk ook: Herbeleef het afscheidsduel van Sneijder