Foto’s - Zo nam Wesley Sneijder afscheid van Oranje

Sneijder betrad het veld met zijn beide zonen aan de hand. Vooral de kleine Xess Xava was overweldigd door de ambiance. De tranen rolden over de wangen van de jongste Sneijder-telg.

Sneijder met Jessey en Xess Xava Ⓒ ANP

In de wedstrijd kon Sneijder het tegenvallende niveau van Oranje in de eerste helft niet opkrikken. De opbouw vanaf achteruit, zoals Koeman het graag ziet, ging moeizaam. Sneijder verliet meerdere keren zijn nummer 10-positie om ballen op de komen halen bij Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk.

Bekijk ook: Sneijder neemt afscheid van Oranje met zege

Oranje werd vooral in de eerste helft afgetroefd door een feller Peru. Dat de Zuid-Amerikanen in de 13’ minuut op voorsprong kwamen was dan ook weinig verrassend te noemen. Aquino tekende met een strakke kopbal uit een corner voor zijn eerste interlandgoal.

Wesley Sneijder, Virgil van Dijk en Kevin Strootman na de 0-1 van Peru Ⓒ ANP

Zelfs in zijn kracht, vrije trappen en corners, wist Sneijder geen stempel te drukken. Een vrije trap in de 18’ minuut werd voorin het strafschopgebied weggekopt en een minuut later was ook een corner ongevaarlijk.

Voor het persoonlijk hoogepunt van Sneijder was het wachten tot de tweede helft. Sneijder kreeg de bal voor zijn voeten in de as van het veld om vervolgens in één voetbeweging Ruud Vormer te lanceren, die alleen op de keeper door kon lopen. De actie doet sterk terugdenken aan de manier waarop Sneijder in de WK-finale van 2010 Robben lanceerde. Helaas wist Vormer de kans niet om te zetten in een doelpunt.

Sneijder viert de gelijkmaker met Memphis Depay Ⓒ EPA

Frenkie de Jong, in de rust ingevallen voor een onzichtbare Georginio Wijnaldum, zorgde ervoor dat Sneijder zijn wedstrijd niet met een achterstand op het scorebord eindigde. De jonge Ajacied veroverde de bal om daarna Memphis in scoringspositie te brengen. De aanvaller van Olympique Lyon haalde succesvol de trekker over: 1-1.

Na een uur spelen verlaat Sneijder het veld Ⓒ ANP Pro Shots

Na de goal van Memphis kon Sneijder zijn afscheid nog eventueel opluisteren met een goal, maar een vrije trap ging hoog over. Kort daarna verliet Sneijder het veld, waarmee het tijdperk-Sneijder in Oranje is afgelopen.

Met de 1-1 stand bij zijn wissel leek de cirkel rond voor Sneijder, hoewel de Utrechter die omschrijving zelf graag mijdt. Sneijder debuteerde in 2003 tegen Portugal. Ook die wedstrijd eindigde in 1-1.

Bondscoach Ronald Koeman met Wesley Sneijder Ⓒ EPA

In de slotfase van de wedstrijd wist Memphis nog te tekenen voor zijn tweede van de avond. De nummer 9 van Oranje zette de avond zelf op door Quincy Promes in de diepte weg te sturen. Voor het doel van Peru-doelman Gallese krijgt Depay de bal terug om hem in een soepele beweging op doel te schieten.

Ⓒ ANP

Na afloop werd er een heuse huiskamersessie gecreëerd op de middenstip Ⓒ Getty Images

Bekijk ook: KNVB benoemt Sneijder tot bondsridder

Ⓒ BOUWMAN, RENE