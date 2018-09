Emnes naar Canada

De dertigjarige aanvaller wil zijn nieuwe ploeg naar de play-offs van de Major Soccer League helpen.

Emnes speelde na zijn debuut bij Sparta Rotterdam in 2005 voor achtereenvolgens Middlesbrough, Swansea City, Blackburn Rovers en Akhisarspor. Hij was de afgelopen maanden op zoek naar een club. ,,Het betekent veel voor mij om de kans te krijgen in de MLS te spelen", zei Emnes tijdens zijn presentatie. ,,Ik wil de coach graag bedanken voor het feit dat hij mij deze kans heeft gegeven en ik kijk ernaar uit om met de spelers en het personeel te werken en voor de fans te spelen. Laten we aan het werk gaan en de play-offs bereiken."

Vancouver strijdt op dit moment met Seattle Sounders en Portland Timbers om twee plaatsen in de play-offs. De nieuwe club van Emnes heeft een achterstand van één punt op beide concurrenten.