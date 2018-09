Debutant De Jong: ’Super kwartiertje met Sneijder’

„Het was mooi”, glunderde de middenvelder van Ajax die in de rust van het gewonnen oefenduel met Peru (2-1) Georginio Wijnaldum mocht vervangen. „Ik heb nog een kwartiertje met Sneijder mogen voetballen. Dat was wel super.”

De Jong maakte Oranje sterker, net als de ingevallen Davy Pröpper. Hij stond aan de basis van de gelijkmaker van Memphis Depay. De Jong speelde onbevangen en vond opvallend vaak een aanvallende oplossing. „Ik speel om de week in de Johan Cruijff ArenA. Dat maakt het wel makkelijker”, zei hij. „Maar dit was pas mijn eerste helft bij Oranje. Ik moet nog even wennen.”

