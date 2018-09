Babel: ’Niet m’n beste, wel een aardige interland’

Bekijk ook: Sneijder neemt afscheid van Oranje met zege

De aanvaller werkte in de Johan Cruijff ArenA wel een bijzonder duel af, want het was zijn vijftigste cap voor Oranje. „En niet m’n beste”, lachte Babel tegenover Fox Sports. „Maar wel een aardige interland. De tweede helft ging het een stuk beter dan de eerste”, zei de man met het opvallende rode haar als kapsel.

’Beter je best doen’

„Peru heeft een goede ploeg, ze liepen onze ruimtes in het begin goed dicht. Dan weet je dat je beter je best moet doen en even beter moet zoeken naar mogelijkheden. In de tweede helft buigen we het terecht om”, aldus Babel, die Memphis Depay in het laatste half uur twee keer zag scoren.