Memphis: ’Sneijder grote inspiratiebron voor mij’

De aanvaller van Olympique Lyon had er met twee doelpunten voor gezorgd dat de laatste interland van Sneijder, tegen Peru, als een overwinning de boeken in ging (2-1). „Wesley heeft zijn shirt aan me gegeven, dat betekent heel veel voor mij”, zei Memphis. „Sinds ik bij Oranje zit, probeert hij me te helpen. Ook buiten het veld hebben we af en toe contact.”

De 24-jarige aanvaller koestert de jaren die hij met Sneijder in het Nederlands elftal heeft gespeeld. „Hij is een grote inspiratiebron voor mij. Wesley laat iedere wedstrijd zoveel kwaliteit op het veld zien. Ik probeer net als hem ook uit te groeien tot iemand die iets kan betekenen voor dit team en voor ons land. Als aanvaller wil ik het verschil maken op het veld. Het is lekker om nu belangrijk te zijn voor de ploeg, we hebben echt gevochten voor deze overwinning.”

De oud-PSV’er roemde niet alleen Sneijder, maar ook de debuterende Frenkie de Jong. De Ajacied leverde de assist bij de gelijkmaker van Memphis. „Als hij zo blijft doorgaan, kan hij de rol van spelverdeler zeker op zich gaan nemen. Ik ben fan van hem, hij begon me op het veld gelijk te voeden met ballen. Gisteren maakte ik daar al een grapje over. We waren in het hotel aan het voetbaltennissen op zo’n tafel. Ik zat in een hoekje, maar Frenkie raakte de bal verkeerd en schoot ’m naar mij. Ik zei: hey, je bent me al aan het zoeken hè? Vandaag heeft hij me gevonden op het veld.”