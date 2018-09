’Sneijder eén van de besten allertijden’

Bekijk ook: Sneijder neemt afscheid van Oranje met zege

Het was voor hemzelf ook de meest gedenkwaardige interland ooit. „Ik heb echt veel mooie momenten met Wesley gehad, de toernooien van 2006, 2008 en 2010 met hem meegemaakt, waarin de wedstrijden in 2008 tegen Frankrijk en Italië natuurlijk geweldig waren.”

Ooijer vervolgt: „Maar het allermooiste voor mij was de kwartfinale tegen Brazilië in 2010. Ik moest ineens klaarstaan en Joris Mathijsen vlak voor de aftrap vervangen en hij maakte die twee doelpunten. Die ene met het hoofd. Dat was voor hem een mooi moment, maar voor mij natuurlijk ook. Dat blijft iedereen altijd bij. Dat duel, hoe het voortouw nam op het veld en in de kleedkamer, in de rust…”

„Hij is altijd een lachebek eersteklas, maar daarin altijd enorm serieus geweest. Qua persoonlijkheid en qua speler, praat je niet alleen over een recordinternational, maar over één van de beste spelers allertijden. Hij past in het rijtje grootheden van het Nederlands voetbal.”

