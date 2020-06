Fraai gebaar Robin van Persie

De jeugdspelers van Excelsior kunnen volgend seizoen elke thuiswedstrijd bekijken vanaf de Robin van Persie tribune. De 36-jarige Van Persie doorliep van zijn vijfde tot zijn dertiende de jeugdopleiding van Excelsior. In 1996 maakte hij de overstap naar de jeugd van Feyenoord.

Van Persie debuteerde in 2001 in het eerste van de Stadionclub en speelde vervolgens voor Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe en nogmaals Feyenoord. In 2019 sloot hij zijn loopbaan af in De Kuip.

Van Persie is niet de eerste (voormalig) Oranje-vedette die een dergelijke actie op touw zet. Ronald Koeman, Arjen Robben, Virgil van Dijk steunden Groningen, terwijl Memphis Depay en Georginio Wijnaldum Sparta hielpen met de aankoop van seizoenskaarten.