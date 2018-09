Serena Williams dichter bij legendarische grandslamtitel

Met speels gemak versloeg ze in de halve finale Anastasija Sevastova uit Letland: 6-3 6-0. In de finale treft ze de Japanse Naomi Osaka die van de Amerikaanse Madison Keys won.

Iets meer dan een uur spelen in het Arthur Ashe Stadium was voor Williams genoeg om een stap dichterbij te zetten naar haar zevende titel in het grandslamtoernooi van New York. De 36-jarige Williams jaagt nog altijd op haar 24e grandslamtitel, waarmee ze op gelijke hoogte komt met de Australische recordhoudster Margaret Court.

Naomi Osaka verkeert in uitstekende vorm. Ⓒ AFP

Osaka versloeg na 1 uur en 25 minuten spelen de als veertiende geplaatste Keys na twee sets: 6-2 6-4. Het is haar beste prestatie tot nu toe. De twintigjarige Japanse, in New York als twintigste geplaatst, stond niet eerder in een finale van een grandslam.