Frenkie de Jong: ’Ik heb niet genoten van Frankrijk’

Debutant Frenkie de Jong voorzag het Nederlands elftal in de oefeninterland tegen Peru (2-1) van creativiteit, van bluf en van bravoure. Precies de eigenschappen die de afgezwaaide recordinternational Sneijder zo typeerden.

Onder regie van de 21-jarige invaller trok Oranje de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe. De Jong voetbalde zoals hij ook bij Ajax doet: dominant, met lef, altijd zoekend naar de oplossing naar voren. ,,Ik ben geselecteerd omdat ik zo voetbal bij Ajax. Dan zou het raar zijn als ik dat hier bij Oranje niet zou doen, toch?''

Zenuwen had de middenvelder niet, hooguit na afloop toen hij in de kleedkamer een liedje moest zingen. ,,Dat is nou niet echt mijn kwaliteit. Ik heb 'Het is een nacht' van Guus Meeuwis gezongen. Dat deed ik eerder bij Willem II, bij Jong Oranje en bij Ajax ook. Dat zingen was eigenlijk spannender dan de wedstrijd zelf. Voetbal blijft voetbal, het wordt niet ineens een ander spelletje als je bij het Nederlands elftal zit.''

Memphis Depay, Wesley Sneijder en Frenkie de Jong Ⓒ Rene Bouwman

De Jong vond het vooral mooi dat hij nog een kwartiertje met Sneijder in één elftal mocht spelen. ,,Dat was een eer. Als kleine jongen zat ik voor de televisie bij de toernooien waarop hij al belangrijk was.'' De middenvelder uit Arkel gaat vergelijkingen met de Utrechter, die vijftien jaar kleur gaf aan Oranje, liever uit de weg.

Gezien de manier waarop De Jong zich bij zijn debuut profileerde, lijkt een basisplaats zondag tegen Frankrijk heel reëel. ,,Het lijkt me heel mooi om tegen al die topspelers te spelen. Nee, op het WK heb ik niet zo genoten van Frankrijk. Ze zijn wereldkampioen geworden en dus kan je er weinig van zeggen, maar als liefhebber ging ik niet voor die Fransen zitten.”

„Ze hebben topspelers in huis, maar die hebben wij ook. Zij zullen ook echt wel uitkijken voor jongens van ons. Als wij daar in Parijs durven te voetballen, eigenlijk zoals Nederland altijd heeft gedaan, dan kunnen we van iedereen winnen. Als Nederland staan we voor goed voetbal en we hebben heel goede spelers. Het zou raar zijn als we het dan niet proberen.''