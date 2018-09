’Opeenstapeling van incidenten in deze Vuelta’

Dylan van Baarle wordt gedesillusioneerd afgevoerd. De topsprinter is betrokken bij een schandalige valpartij en loopt daarbij een blessure aan zijn rechterlies op. Ⓒ Foto Getty Images

MANON - Door twee verzorgers moest Dylan van Baarle de Sky-bus in worden geholpen. Hij trok zich vervolgens op eigen kracht met beide handen het trappetje op, om zijn gekwetste rechterlies zoveel mogelijk te ontlasten. Dat hij teleurgesteld was over zijn tweede plaats in de twaalfde Vuelta-rit achter de Fransman Alexandre Geniez was toen allang verdrongen door kwaadheid over zijn keiharde val vlak na de finish. Veroorzaakt door een man van de organisatie die in de absurd krappe finishzone nog even dacht over te steken. „Waarom loopt die man daar?!”, schudde Van Baarle het hoofd vol ongeloof.