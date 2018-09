Nadal krijgt het voor de kiezen

Rafael Nadal jaagt op zijn vierde titel in New York. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Wordt de finale van de US Open een klassieker tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal? Dat ligt mede aan Kei Nishikori en Juan Martin del Potro, de twee uitdagers in de halve finales die in de komende nacht worden gespeeld. De Argentijn en de Japanner zijn bepaald niet kansloos.