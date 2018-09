Marianne Vos ‘ploegmaat’ van Greg van Avermaet

Daarmee wordt dit de vrouwenploeg van de CCC-WorldTour formatie waar onder andere Greg van Avermaet en Laurens ten Dam voor zijn vast gelegd.

Het afgelopen seizoen was Waowdeals de hoofdsponsor van de ploeg. ,,De look and feel van de ploeg zal hetzelfde worden als die van het teamteam”, geeft teammanager Eric van den Boom aan. De ploeg van Vos behoudt haar eigen organisatie en CCC wordt hoofdsponsor. CCC is een Poolse fabrikant van modieuze schoenen en tassen. Deze deal geeft de vrouwenploeg zekerheid voor de komende drie jaar terwijl er ook nog een optie is ondertekend voor de twee daaropvolgende jaar.

,,Natuurlijk gaan we met de mannenploeg kijken waar we synergie kunnen behalen. We gaan nu samen onderzoeken waar we overal voordelen kunnen boeken. In ieder geval kunnen we nu weer verdere professionele stappen zetten met het team”, aldus Van den Boom.