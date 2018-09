’Dit is pas een eerste stap voor Duitsland’

In eigen huis werd de nieuwe wereldkampioen, Frankrijk, op een gelijkspel gehouden: 0-0. „We wilden compact staan. Dat moest ook wel na al die negatieve ervaringen op het WK. Ik geloof dat dat goed is gelukt. We hebben geprobeerd snel om te schakelen. Dat ging een keer of twee heel aardig. Maar dit was pas een eerste stap”, vertelde Toni Kroos van Real Madrid.

De Duitsers vlogen er op het WK als regerend wereldkampioen in de groepsfase uit. Er werd verloren van Mexico en Zuid-Korea. Alleen Zweden werd in extremis verslagen.

Voor Duitsland wacht komende zondag een nieuwe kans om de lijn door te trekken. Peru is dan de opponent. De Zuid-Amerikane verloren donderdagavond met 2-1 van het Nederlands elftal. Nederland treft Frankrijk in Parijs,