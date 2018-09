De Ligt zonder vrees tegen Fransen

Het elftal in opbouw van bondscoach Ronald Koeman treft in de Nations League met Frankrijk de ploeg die zich voor het eerst als wereldkampioen gaat presenteren aan het publiek in het Stade de France. De Ligt is echter niet van plan om met het Nederlands elftal als bijnummer te gaan figureren op het feestje van 'Les Bleus'.

,,De wedstrijd begint op 0-0 en duurt negentig minuten, waarom zouden wij niet voor een goed resultaat kunnen gaan? Natuurlijk, Frankrijk is wereldkampioen geworden en heeft een uitstekende ploeg met goede spelers. Ze geven je het gevoel dat je kan voetballen, maar slaan dan ineens toe, dat is hun grootste kracht. Ze zijn als team in bloei, maar tegelijk nu al wereldtop. Het wordt voor ons dus een heel zware dobber'', zegt De Ligt.

,,Maar dat betekent niet dat we met angst en beven naar Parijs gaan, anders kunnen we net zo goed thuisblijven. Wij zullen de underdog zijn. Maar hopelijk kunnen we vanuit die rol iets moois laten zien.''