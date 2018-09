Oude bekende fluit Oranje

Bekijk ook: De Ligt zonder vrees tegen Fransen

Voor de 44-jarige arbiter uit Pamplona wordt het de derde keer dat hij een wedstrijd fluit van Oranje, dat goede herinneringen aan hem bewaart.

Het Nederlands elftal kwam de Spanjaard voor het eerst tegen op het WK van 2010 in Zuid-Afrika, in de gewonnen achtste finale tegen Slowakije (2-1). Undiano was twee jaar geleden in Wenen ook de scheidsrechter bij de gewonnen oefeninterland tegen Oostenrijk (0-2).

Voor Georginio Wijnaldum lonkt tegen de wereldkampioen een mijlpaal. Als de 27-jarige middenvelder van Liverpool in actie komt, speelt hij zijn vijftigste interland. Wijnaldum debuteerde ruim zeven jaar geleden met een doelpunt in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino (11-0) in Oranje.

Frankrijk begon de Nations League donderdag met een gelijkspel bij Duitsland (0-0). Voor Oranje wordt het zondag in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, de eerste wedstrijd in de nieuwe landencompetitie.