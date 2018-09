Van Baarle: ‘Ik ga het proberen’

De 26-jarige Sky-renner werd een dag eerder nog tweede achter de Fransman Alexandre Geniez, waarna hij achter de streep hard ten val kwam.

Een man van de organisatie probeerde in de té krappe finishstraat nog over te steken, toen Van Baarle en Geniez in volle vaart om de ritzege streden en de man niet meer konden ontwijken.

Bekijk ook: Van Baarle gehavend na bizarre val

Van Baarle hield daar een gekneusde rechterlies aan over. ,,Verder valt de schade mee, maar die lies doet pijn. Ik weet niet of ik het volhoud, maar ik ga het in ieder geval proberen”, aldus Van Baarle, die eind van deze maand op het WK voor Nederland ook nog in actie komt in de individuele tijdrit.