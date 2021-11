Sébastien Haller na vier duels al bij beste vier topschutters Ajax in Champions League

Haller knikte op bezoek bij Borussia Dortmund (1-3 overwinning) in de 86e minuut de bevrijdende tweede Ajax-treffer tegen de touwen. Eerder was hij al meermaals trefzeker in het thuisduel tegen de Duitsers en de wedstrijden tegen Besiktas en Sporting Clube de Portugal.

De 27-jarige Haller moet in het lijstje met Ajax-topscorers slechts drie spelers voor zich dulden: Jari Litmanen (20 goals), Patrick Kluivert (9) en Dusan Tadic (9). Zij hadden echter veel meer duels nodig dan Haller om tot hun doelpuntentotaal te komen, respectievelijk 42, 22 en 28 wedstrijden.

De Champions League werd in het seizoen 1992/1993 opgericht. Daarvoor ging het toernooi door het levens als de Europa Cup 1. Wanneer we de statistieken van dat toernooi meetellen, moet Haller ook Johan Cruijff (19 goals in 41 duels), Søren Lerby (13 in 19), Piet Keizer, Sjaak Swart (beiden 12 in 43) en Ton Blanker (7 in 3) voor zich dulden.