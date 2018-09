PDC komt met prachtig nieuws voor Nederlandse dartsfans

Tijdens de meest recente editie van de Premier League was Rotterdam ook al twee keer het decor van een speelavond. Op 1 maart werd door de hevige sneeuwval in Exeter de speelronde daar afgelast, waardoor de PDC besloot een extra avond aan Rotterdam toe te kennen. Die werd geprogrammeerd op woensdag 18 april, waardoor Ahoy op zowel die dag als donderdag 19 april een grote oranje zee was.

In 2019 is Rotterdam nu dus standaard twee avonden gastheer van een Premier League-speelronde. Op woensdag 27 en donderdag 28 maart zullen de beste darters van dat moment in de havenstad te zien zijn.

Extra speelronde

De PDC heeft daarnaast besloten de Premier League met een speelronde uit te breiden. Na Judgement Night worden er nog zeven speelrondes gespeeld. Tijdens die speelrondes na Judgement Night worden telkens vier wedstrijden op een avond gespeeld, waardoor spelers niet meer twee wedstrijden op een avond hoeven af te werken.