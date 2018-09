Petitie om behoud Räikkönen wordt massaal getekend

De fans willen dat de ervaren Fin ook volgend jaar in de rode bolide rijdt van het Italiaanse raceteam. Ze verzetten zich tegen het voornemen van Ferrari om Räikkönen in 2019 te vervangen door de Monegask Charles Leclerc.

Verre van afgeschreven

De initiatiefnemers vinden dat de 38-jarige Veteraan verre van afgeschreven is. „Hij heeft dit seizoen al enkele keren beter gepresteerd dan teamgenoot Sebastian Vettel. Zijn race op Monza was daarvan een bewijs.”

Räikkönen is de laatste coureur die Ferrari de wereldtitel bezorgde. Dat was in 2007. De Fin was twee jaar afwezig uit de Formule 1, maar keerde in 2012 terug. Sinds 2014 is hij weer piloot bij Ferrari. Dit jaar eindigde hij al drie keer als tweede en zes keer als derde. Toch is de verwachting dat de mediaschuwe Fin plaats moet maken bij Ferrari voor het 20-jarige talent Leclerc, die dit jaar racet voor Sauber.