Advocaat droomkandidaat voor FC Utrecht

De ex-bondscoach is de nummer één voor de clubleiding als het gaat om de opvolging van de recent weggestuurde Jean-Paul de Jong. Advocaat dacht aanvankelijk dat Sparta zijn laatste club zou zijn in de Eredivisie en zat ook niet meer op grote avonturen in het buitenland te wachten. Maar hij heeft wel de deur op een kier gehouden „voor als er nog iets leuks voorbij komt”.

Oplossing op korte termijn

Dat kan FC Utrecht, dat op redelijk korte afstand van zijn woonplaats is, nu zijn. Eigenaar Frans van Seumeren en technisch directeur Jordy Zuidam hebben nog een aantal dagen om hem een financiële aanbieding te doen, want dat is nog niet gebeurd. De competitie wordt pas volgende week hervat. Bovendien staat er een technische staf met gediplomeerde trainers die de honneurs nog even kunnen waarnemen. Van Seumeren wil wel een oplossing op korte termijn.

Advocaat heeft steeds aangegeven dat hij geen meerjarige verbintenissen meer zal aangaan en dus zou een overeenkomst bij FC Utrecht ook alleen voor de rest van het seizoen zijn. Het is net als Sparta eerder dit jaar een oude werkgever van de Hagenaar.

Dick Advocaat tijdens zijn periode als speler van FC Utrecht, in april 1984. Ⓒ Hollandse Hoogte